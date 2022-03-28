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1 час назад

За 40 минут проехать всю Москву

Москва меняетсяМосква меняетсяиещё 4

Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65%, — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Бочкарев: Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на две трети
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

Длина участка составляет 4,25 км. Здесь строят две эстакады, подземный пешеходный переход и подпорную стену. Задача последней – сохранить здание подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, которая находится на возвышении в непосредственной близости от зоны строительства.

Эстакада через Батюнинскую улицу готова на две трети. Второе сооружение через Батайскую улицу также находится на завершающем этапе стройки. Что касается подземного пешперехода в районе платформы МЦД-2 Курьяново, то здесь уже ведутся пусконаладочные работы.

Соединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд – уникальный проект. Благодаря его появлению столица приблизится к новой транспортной реальности, в которой добраться из одной части города в другую, минуя центр и без единого светофора, можно будет всего за 40 минут!

Обложка:  Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

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Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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