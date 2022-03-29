50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона

Утром во вторник в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский отменено и задержано 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».В авиагавани Внуково 5 рейсов задержали и 7 отменили, в Домодедове задержали 2 рейса, отменили 18, в Шереметьеве задержано 4 рейса, отменено 11. В аэропорту Жуковский задержан 1 рейс, отменено 2.Задержкой рейса считается отставание от расписания на 30 и более минут. О задержках и отменах пассажиров информируют авиакомпании и организации, обслуживающие аэропорты.Накануне в Московском регионе прошел сильный снегопад. Во вторник также ожидаются осадки в виде снега.