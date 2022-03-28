Собянин направил поздравительную телеграмму народному артисту России Александру Митте

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму режиссеру, актеру, народному артисту России Александру Митте по случаю его дня рождения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

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«Выдающийся режиссер, сценарист и педагог, вы на протяжении десятилетий вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваши замечательные фильмы являются украшением нашего кино, предметом любви и гордости миллионов зрителей. Вами подготовлена целая плеяда талантливых кинематографистов, ярко проявляющих себя в искусстве», - говорится, в частности, в телеграмме.

Александр Митта родился в Москве в 1933 году. В 1955-м окончил факультет архитектуры Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева (сейчас - Московский государственный строительный университет), а в 1960-м - режиссерский факультет ВГИКа. Через год после выпуска дебютировал в кино, выступив сорежиссером фильма «Друг мой, Колька!», который вышел на экраны в 1961 году. Известность режиссеру принесла картина «Звонят, откройте дверь» (1965). Кроме того, Александр Митта снял фильмы «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Лебединый рай», «Затерянный в Сибири», телесериал «Граница. Таежный роман» и многие другие.

В качестве актера Александра Митту можно увидеть в таких лентах, как «Мне двадцать лет», «Июльский дождь», «Граница. Таежный роман», «Раскаленная суббота», «Дом Солнца».

В течение 30 лет Александр Митта преподавал студентам режиссерских курсов в России, США, Германии, Чехии, Литве и других странах. Его курс по прикладной режиссуре был издан в 1999 году под названием «Кино между адом и раем».