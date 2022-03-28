Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

Власти Москвы в условиях санкционного давления утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, охватывающий все отрасли экономики и социальной сферы столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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«Продолжаем системную работу по противодействию санкционному давлению. После согласования с представителями бизнес-сообщества утвердили План мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы Москвы. Многие из этих мероприятий уже реализованы», - подчеркнул мэр столицы.

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Отмечается, что утвержденный план по мере необходимости будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан.

Мэр подчеркнул, что в стране было принято решение выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией. Деньги можно получить как в денежной форме, так и в виде электронных сертификатов, которые можно использовать в магазинах, заключивших специальные соглашения с Правительством Москвы.

Также отмечается, что по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества была сформирована полноценная городская программа поддержки бизнеса. Так, теперь кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели будут выдаваться организациям, работающим в любой отрасли экономики. Что касается срока субсидирования процентной ставки, то он будет составлять 12 месяцев. Максимальный размер кредита составит 50 млн рублей.

Также предусматривается программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», для субъектов МСП, осуществляющих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальная сумма кредита – до 300 млн рублей. Ставка для малых компаний будет составлять 7%, для средних – 5,5%.

Также власти Москвы предусмотрели городскую программу льготного факторинга, которая поддержит производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.

Также среди нововведений - гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции, мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, отмена требования для добросовестных арендаторов предоставлять обеспечительные платежи.

Мэр напомнил о принятии на прошлой неделе большого пакета по снижению налоговой нагрузки на бизнес и о поддержке строительной отрасли.

«Сделали еще один шаг в решении актуальнейшего для отрасли вопроса роста стоимости банковских гарантий. Если речь идет о строительстве по городскому заказу, то расходы на компенсацию этих затрат будут включены в контракт. Себестоимость строительства вырастет всего на 0,9%, но зато мы получим гарантии продолжения строительства метро, дорог, школ, больниц и других необходимых москвичам объектов», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что решения приняты в сфере импортозамещения. В частности, выделен грант в размере 350 млн рублей на увеличение производства свежих салатов и других зелёных культур.