В столице вырастет парк электросамокатов в аренду. Соответствующее заявление главы Дептранса Максима Ликсутова опубликовала «Мослента».

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«Более чем в 70 процентах случаев электросамокаты арендуют, чтобы не просто покататься, а доехать до метро, остановки или для коротких поездок внутри и между районами», — подчеркнул Ликсутов.

Глава ведомства рассказал, что в 2022 году парк транспортных средств вырастет до 40 тысяч единиц.

Кроме того, в столице планируется развитие связанной с сервисом инфраструктуры. К примеру, в Москве сделают дополнительные парковочные места, где можно будет оставить самокаты после окончания аренды.

Сезон проката электросамокатов в Москве в этом году открыли раньше срока. По словам Дептранса, по мере потепления доступных операторов для аренды транспортного средства станет больше.