В Кусково на месте стадиона "Фрезер" появится многофункциональный спортивный кластер

— Трудно представить, что здесь когда-то был стадион. Сейчас это заросший сорняками пустырь с хаотично разбросанными по нему воротами разных размеров и видов. А в советские годы стадион собирал полные трибуны. Он принадлежал одноименному заводу по изготовлению режущих инструментов. Летом здесь выступала его футбольная команда, устраивались турниры по хоккею с мячом, а зимой поле заливали, — рассказал заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.