В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Стадион «Фрезер» в Москве превратят в многофункциональный спортивный кластер

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Специалисты в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково» превратят территорию стадиона «Фрезер» в многофункциональный спортивный кластер. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В Кусково на месте стадиона "Фрезер" появится многофункциональный спортивный кластер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Трудно представить, что здесь когда-то был стадион. Сейчас это заросший сорняками пустырь с хаотично разбросанными по нему воротами разных размеров и видов. А в советские годы стадион собирал полные трибуны. Он принадлежал одноименному заводу по изготовлению режущих инструментов. Летом здесь выступала его футбольная команда, устраивались турниры по хоккею с мячом, а зимой поле заливали, — рассказал заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Все объекты появятся на месте ранее существовавших спортивных площадок и открытых пространств, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

25 марта на территории Битцевского лесопарка начали экологическую реабилитацию Собачьего пруда. Также рабочие приведут в порядок берега пруда и обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями. Помимо этого, они обновят дорожки рядом с объектом, а также установят настил с площадкой для отдыха.

Новости Москвы,Сергей Мельников,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители