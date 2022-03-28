"Культурный плоггинг" стартует в Москве 9 апреля

В столице 9 апреля открывается новый сезон экологических забегов «Культурный плоггинг». Об этом сообщается на сайте столичного департамента культуры.
Участники забегов смогут пробежаться по территориям усадеб, парков и заповедников и собрать по пути мусор.
«В 2022 году плоггинги пройдут как в столичных, так и в загородных парках и усадьбах. Желающих присоединиться к забегам ждут в музеях-заповедниках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Кусково», а также подмосковных музеях-усадьбах, например в «Архангельском». Кроме того, заняться плоггингом можно будет в Измайловском парке, природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и парке «Яуза». Маршрут пройдет по участкам, где не ведут работы по благоустройству. Первый забег сезона состоится 9 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», - говорится в сообщении.
Плоггинг-марафоны будут проводить до наступления октябрьских холодов.
Познакомиться с расписанием всех акций и выбрать подходящее место для участия можно на сайте музея-заповедника «Царицыно» - tsaritsyno-museum.ru.
«Такие акции помогают поддерживать тело в хорошей физической форме и приносят большую пользу городу. Парковые территории становятся еще чище и красивее. Кроме того, у проекта есть культурная составляющая, ведь трассы забегов проложены по прекрасным усадьбам и паркам. Участники не просто проводят время на свежем воздухе и помогают убирать территорию, но и любуются живописной природой и старинной архитектурой», - говорится на сайте департамента.
В ведомстве уточнили, что каждую группу будут сопровождать опытные спортсмены, чтобы бегуны не заблудились и не сошли с маршрута.