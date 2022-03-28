"Культурный плоггинг" стартует в Москве 9 апреля

«В 2022 году плоггинги пройдут как в столичных, так и в загородных парках и усадьбах. Желающих присоединиться к забегам ждут в музеях-заповедниках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Кусково», а также подмосковных музеях-усадьбах, например в «Архангельском». Кроме того, заняться плоггингом можно будет в Измайловском парке, природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и парке «Яуза». Маршрут пройдет по участкам, где не ведут работы по благоустройству. Первый забег сезона состоится 9 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», - говорится в сообщении.