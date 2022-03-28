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1 час назад

Мавзолей Ивана Кизмера на Введенском кладбище признан памятником архитектуры

Москва24Москва24

Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мавзолей Ивана Кизмера признан памятником архитектуры
Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия города МосквыПресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова мавзолей был построен в середине XIX века. Его возвели в память об участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Кизмере. Реставрационные работы сооружения запланированы на 2022 год.

Мавзолей-часовня выполнен из красного кирпича. Это сооружение с куполом, круглым окном и фризом из белых арок на фасаде. Над порталом располагается лепной герб, на котором изображены щит и забрало, весы и ордена. Внутри мавзолея помещен мраморный барельеф, изображающий человека в военной форме. На стенах сохранились беломраморные панели с описаниями жизни и достижений Кизмера.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры Белорусского вокзала завершатся в 2023 году. Он уточнил, что в рамках работ будут обновлены платформы № 5 и 6, над ними в том числе установят навес. Мост через пути уберут, а вместо него организуют подземный переход с лифтами и эскалаторами. После этого обновят платформу № 4, для нее построят отдельный турникетный вестибюль, который свяжут с вышеуказанным переходом.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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