Мавзолей Ивана Кизмера признан памятником архитектуры

Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова мавзолей был построен в середине XIX века. Его возвели в память об участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Кизмере. Реставрационные работы сооружения запланированы на 2022 год.

Мавзолей-часовня выполнен из красного кирпича. Это сооружение с куполом, круглым окном и фризом из белых арок на фасаде. Над порталом располагается лепной герб, на котором изображены щит и забрало, весы и ордена. Внутри мавзолея помещен мраморный барельеф, изображающий человека в военной форме. На стенах сохранились беломраморные панели с описаниями жизни и достижений Кизмера.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников.