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5 часов назад

В Москве появилась цифровая платформа для обучения работников социальной сферы

ТАССТАССиещё 5

Цифровую платформу "ИДПО. Знания" для обучения работников социальной сферы запустили в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве появилась цифровая платформа для обучения работников социальной сферы
Фото: ТАССТАСС

"В Москве начала работу образовательная цифровая платформа "ИДПО. Знания" для работников соцучреждений. Ее запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). С помощью этой площадки обучение онлайн смогут пройти более 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, основная цель - сделать образование современным и доступным для каждого сотрудника социальной сферы.

"Все программы института - их сейчас более 80 - будут интегрированы в систему цифровой платформы. Мы изучили свыше 10 систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы - простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей", - сказала она.

Новую систему протестировала пилотная группа из двух тысяч слушателей. У каждого из них был свой сценарий прохождения обучающего курса, участники выявляли и фиксировали элементы программы, где требуется доработка. На основе полученных отзывов команда ИДПО смогла создать качественную цифровую систему.

"Сегодня на "ИДПО. Знания" пользователи могут пройти опросы целевых аудиторий, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам, таким как "Департамент добрых дел", "Возрастной кризис у ребенка: как определить и преодолеть", "Мой социальный центр - территория ЗОЖ", "Охрана труда для руководителей и специалистов", - говорится в сообщении.

Новости Москвы,Александра Александрова,
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