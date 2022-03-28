В Москве появилась цифровая платформа для обучения работников социальной сферы

Цифровую платформу "ИДПО. Знания" для обучения работников социальной сферы запустили в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
"В Москве начала работу образовательная цифровая платформа "ИДПО. Знания" для работников соцучреждений. Ее запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). С помощью этой площадки обучение онлайн смогут пройти более 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, основная цель - сделать образование современным и доступным для каждого сотрудника социальной сферы.
"Все программы института - их сейчас более 80 - будут интегрированы в систему цифровой платформы. Мы изучили свыше 10 систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы - простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей", - сказала она.
Новую систему протестировала пилотная группа из двух тысяч слушателей. У каждого из них был свой сценарий прохождения обучающего курса, участники выявляли и фиксировали элементы программы, где требуется доработка. На основе полученных отзывов команда ИДПО смогла создать качественную цифровую систему.
"Сегодня на "ИДПО. Знания" пользователи могут пройти опросы целевых аудиторий, получить доступ к конспектам лекций и видеозаписям, образовательным программам и курсам, таким как "Департамент добрых дел", "Возрастной кризис у ребенка: как определить и преодолеть", "Мой социальный центр - территория ЗОЖ", "Охрана труда для руководителей и специалистов", - говорится в сообщении.