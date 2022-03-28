В Москве появилась цифровая платформа для обучения работников социальной сферы

"Все программы института - их сейчас более 80 - будут интегрированы в систему цифровой платформы. Мы изучили свыше 10 систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы - простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей", - сказала она.