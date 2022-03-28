В базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрировались более 140 тыс. человек

"Только с начала этого года к команде "Мосволонтера" присоединились 10 тыс. человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тыс. добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах - доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.