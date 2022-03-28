В базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрировались более 140 тыс. человек

Более 140 тыс. человек зарегистрированы в ресурсном центре "Мосволонтер" в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Только с начала этого года к команде "Мосволонтера" присоединились 10 тыс. человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тыс. добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах - доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Для активных жителей столицы, которые хотят помогать городу, доступно свыше 10 направлений: культура, спорт, экология, медиаволонтерство, участие в патриотических акциях и т. д.
Так, например, волонтеры патриотического направления помогают на мероприятиях, посвященных важным историческим датам и событиям. В 2021 году при поддержке добровольцев прошли акции "Поздравь ветерана", "Линия памяти", "Красная гвоздика", фестиваль "Спасская башня", празднование Дня государственного флага и другие.
Более подробную информацию о волонтерском движении столицы и событиях добровольческой жизни можно узнать на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и на странице в социальной сети "ВКонтакте".