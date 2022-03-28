Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по астрономии

"В Самаре подвели итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Дипломы победителей получили 13 учеников столичных школ, призерами стали 27 москвичей. Абсолютными победителями стали ученики Дмитрий Тимофеев из школы № 1798 "Феникс", Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы "Летово". Эти ребята набрали больше всего баллов в параллели девятых, десятых и одиннадцатых классов соответственно", - говорится в сообщении.