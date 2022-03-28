Столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по астрономии

Абсолютными победителями на всероссийской олимпиаде по астрономии стали московские школьники. Сообщается в понедельник на официальном сайте на мэра Москвы.
"В Самаре подвели итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Дипломы победителей получили 13 учеников столичных школ, призерами стали 27 москвичей. Абсолютными победителями стали ученики Дмитрий Тимофеев из школы № 1798 "Феникс", Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства и Илья Просяной из школы "Летово". Эти ребята набрали больше всего баллов в параллели девятых, десятых и одиннадцатых классов соответственно", - говорится в сообщении.
Сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачете. Задания олимпиады были рассчитаны на учеников девятых-одиннадцатых классов. За победу боролись 237 школьников из 47 регионов страны.
"В столице реализуется новая концепция развития астрономического образования, которая затрагивает и систему подготовки к профильным олимпиадам. Для учащихся открыты кружки на базе школ города, проходят выездные и городские сборы", - говорится в сообщении.