Бочкарев: Началось строительство пересадки со станции БКЛ «Сокольники» на красную ветку метро

Начались работы по созданию пересадки между станциями «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Сокольнической линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«На станции «Сокольники» БКЛ метро приступили к созданию пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки. При проектировании нужно было не только вписать пересадочный узел в конструкции действующей старейшей станции метро Москвы, являющейся также объектом культурного наследия, но и учесть большой пассажиропоток», - приводятся в материале слова Бочкарева.

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Он уточнил, что для равномерного распределения пассажиров пересадка будет осуществляться из пешеходной галереи, расположенной вдоль станции БКЛ «Сокольники» над путями.

«Затем пассажиры по эскалаторам поднимутся на уровень распределительного зала, где произойдет разделение потоков: входящие и выходящие пассажиры не пересекутся между собой до попадания на платформу станции Сокольнической линии», - пояснил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, чей комментарий также приводит пресс-служба, отметил, что со стороны действующей станции делают специальные выгородки от пассажиров для дальнейшего примыкания к Большому кольцу. В настоящее время в пешеходном коридоре и северном торце переносится кабельная продукция, ведется подготовка к раскрытию и оформлению проемов.

«Перед метростроевцами стоит непростая задача с ювелирной точностью соединить обе станции в условиях действующего метрополитена», - добавил Жуков.

По его словам, на станции БКЛ «Сокольники» также продолжаются архитектурно-отделочные работы в служебных помещениях и вестибюлях, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей к станции территории.