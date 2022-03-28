Москвичи поделились детскими воспоминаниями о станции метро в лесу

Москвичи в группе ВКонтакте поделились воспоминаниями о наземной станции метро «Измайловская», находящейся в черте лесопарковой полосы.
Жители столицы рассказали, что будучи детьми, особенно запомнили, что станция находится на улице среди деревьев, а не под землей.
Кроме того, участники сообщества вспомнили, как в 60-70-х годах выходили со станции и сразу шли в парк заниматься зимними видами спорта.
«Мы с родителями сюда ездили кататься на лыжах. Особенно нравилось вечером по темному лесу»,
«Все тропочки и лыжни в памяти», — с ностальгией написали россияне.
Одна из москвичей также рассказала свою историю из детства, связанную с этим местом.
«Мы с дедушкой покупали мороженое и шли в лес. Наевшись, мы шли гулять по лесу. Дедушка знал все названия кустарников, деревьев, всех птиц. Сколько кормушек и скворечников мы поставили — уму непостижимо. Мы собирали жучков — все это он знал, всему учил. Все, что я знаю о природе — все "выучено" на в школе, а с дедушкой в Измайлово. Эта станция — мое детство», — рассказала в комментариях женщина.
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