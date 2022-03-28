Москвичи поделились детскими воспоминаниями о станции метро в лесу

«Мы с дедушкой покупали мороженое и шли в лес. Наевшись, мы шли гулять по лесу. Дедушка знал все названия кустарников, деревьев, всех птиц. Сколько кормушек и скворечников мы поставили — уму непостижимо. Мы собирали жучков — все это он знал, всему учил. Все, что я знаю о природе — все "выучено" на в школе, а с дедушкой в Измайлово. Эта станция — мое детство», — рассказала в комментариях женщина.