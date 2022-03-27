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35 минут назад

Пользователи сети поспорили из-за москвичей на моноколесах

МослентаМослента

Пользователи сети поспорили из-за москвичей на моноколесах, которые активизировались на фоне резкого потепления в столице. Свои мнения жители высказали в группе ВКонтакте «Можайка — Можайский район ЗАО».

Пользователи сети поспорили из-за москвичей на моноколесах
Фото: Кадр: страница «Можайка - Можайский район ЗАО» во «ВКонтакте»Кадр: страница «Можайка - Можайский район ЗАО» во «ВКонтакте»

На опубликованном в группе видео компания из нескольких человек едет по оживленному тротуару улицы у станции метро «Кунцевская». Все участники заезда на кадрах были в шлемах, однако их количество и скорость проезда среди пешеходов насторожила некоторых жителей столицы.

В комментариях пользователи напомнили, что катающиеся на моноколесах и электросамокатах горожане часто не следят за правилами дорожного движения и наезжают на пешеходов.

Однако другие участники сообщества отметили, что различные аварии случаются только с теми, кто берет электрические средства передвижения напрокат и не несет за них никакой ответственности. При этом москвичи напомнили, что если человек сам купил себе моноколесо или электросамокат ответственность за передвижение на нем повышается.

Ранее стало известно, что на московских улицах появился специальный дорожный знак «Переходите пешком» для водителей самокатов.

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