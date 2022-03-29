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2 часа назад

Маршрут автобуса № 888 продлили в Москве

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Маршрут автобуса № 888 продлили до седьмой Кожуховской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 марта.

Маршрут автобуса № 888 продлили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— От метро «Кожуховская» автобусы поедут односторонним кольцом через седьмую и шестую Кожуховские улицы. Автобусы на Кожуховских улицах станут ходить чаще. Жителям станет удобнее добираться до метро и торгового центра, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого дептранс сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут.

По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.

23 марта сообщалось, что автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

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