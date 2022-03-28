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50 минут назад

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 7

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Гидрометцентр сообщил о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области из-за ветра. Такие данные в понедельник, 28 марта, были продемонстрированы на сайте учреждения.

— Желтый (уровень — прим. «ВМ») — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили, что сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь. В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного. В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящее апрельское тепло стоит ожидать не раньше второй недели месяца. По его словам, зимняя погода с холодными ночами и дневной температурой не выше четырех градусов тепла в Москве сохранится в ближайшую неделю.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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