Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 марта

Гидрометцентр сообщил о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области из-за ветра. Такие данные в понедельник, 28 марта, были продемонстрированы на сайте учреждения.

Также синоптики сообщили, что сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь. В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного. В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.