Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 марта

В понедельник, 28 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного.

В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов тепла. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

Также в этот день ожидается западный ветер. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду, а временами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.