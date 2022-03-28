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47 минут назад

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 марта

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 4

В понедельник, 28 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня также возможен мокрый снег и дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В Москве днем температура воздуха будет составлять от трех до пяти градусов тепла, а ночью понизится до плюс одного.

В Подмосковье в дневное время суток прогнозируется от плюс одного до плюс шести градусов тепла. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.

Также в этот день ожидается западный ветер. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду, а временами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что мощный циклонический вихрь задержится на всей территории Европейской России на протяжении недели. В следующие семь дней столицу ожидают штормовой ветер, низкая температура, мокрый снег и резкие скачки атмосферного давления.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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