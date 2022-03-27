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1 час назад

В Москве построят многофункциональный ледовый дворец

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В районе Ясенева на юго-западе Москвы построят многофункциональный ледовый дворец. Работы планируется закончить в 2024 году.

В Москве построят многофункциональный ледовый дворец
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

«Началось возведение второго этажа будущего комплекса, продолжаются работы по устройству стен и перегородок цокольного этажа. Кроме того, приступили к монтажу системы вентиляции, на площадке идут работы по прокладке наружных коммуникаций», — заявил Загрутдинов.

По его словам, в дворце будут проходить соревнования по хоккею и фигурному катанию среди детей и взрослых, а также ледовые представления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области рассказали о работе по обновлению транспорта в регионе.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Правительство московской области,
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