Россияне вспомнили о массовых закупках в магазинах советской Москвы

В сообществе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, сделанное в 1939 году на столичной улице Горького (позднее переименованной в Тверскую). В комментариях пользователи вспомнили о своем детстве в этих местах, о местных дворах-колодцах и о массовых закупках в магазинах советских времен.
«Дворы моего детства… Все-таки хорошо было! Была фантазия, позволяющая играть душевно и весело», — написала одна из подписчиц интернет-сообщества.
Другая рассказала, что не раз бывала во дворе-колодце на этой улице, ведь там, в коммунальной квартире жили ее дедушка, бабушка и дядя.
«Я очень любила улицу Горького с ее строениями и магазинами. Всегда приезжала из Москвы с полными вкусных продуктов сумками. Уставшая, но довольная. Мне было 16-17 лет», — поделилась еще одна участница дискуссии.
Ранее москвич вспомнил о коммуналках в знаменитом «Доме со зверями».