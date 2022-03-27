Россияне вспомнили о массовых закупках в магазинах советской Москвы

В сообществе «Москва — воспоминания детства» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, сделанное в 1939 году на столичной улице Горького (позднее переименованной в Тверскую). В комментариях пользователи вспомнили о своем детстве в этих местах, о местных дворах-колодцах и о массовых закупках в магазинах советских времен.