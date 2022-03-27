В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр заявил об «оранжевом уровне» погодной опасности из-за сильного ветра в воскресенье, 27 марта, в Москве и области.

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«С 00:00 мск с сохранением в течение суток 27 марта ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15–20 м/с, днем и вечером 27 марта порывы до 25 м/с», - сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме Москвы «оранжевый уровень» объявлен на территории Центральной России в Ярославской области, где также ожидается ветер до 25 м/с.

Несколькими днями ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце недели в Москву вернутся зимние холода, произойдет резкое изменение погоды и понижение атмосферного давления.