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36 минут назад

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Гидрометцентр заявил об «оранжевом уровне» погодной опасности из-за сильного ветра в воскресенье, 27 марта, в Москве и области.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 00:00 мск с сохранением в течение суток 27 марта ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15–20 м/с, днем и вечером 27 марта порывы до 25 м/с», - сказано в сообщении.

Отмечается, что кроме Москвы «оранжевый уровень» объявлен на территории Центральной России в Ярославской области, где также ожидается ветер до 25 м/с.

Несколькими днями ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце недели в Москву вернутся зимние холода, произойдет резкое изменение погоды и понижение атмосферного давления.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть осторожными из-за метеорологических условий. В пресс-службе комплекса городского хозяйства также сообщили, что порывы ветра в столице 27 марта могут достигать 25 метров в секунду. Жителей Москвы попросили по возможности, не выходить на улицу в такую погоду.

Новости Москвы,Погода,Оранжевый уровень,Роман Вильфанд,Сергей Собянин,
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