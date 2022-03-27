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52 минуты назад

Навруз отпразднуют в Москве в воскресенье

РИАМОРИАМО

Персидский Новый год, или Навруз отпразднуют в столице в онлайн-формате, как и год назад, сообщается на сайте департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

В Москве отпразднуют Навруз
Фото: сайт мэра Москвысайт мэра Москвы

Прямая трансляция праздника начнется в 12:00 на официальном сайте Навруза, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Праздник продлится до 18:00. Присоединиться к трансляции может любой желающий. Городская онлайн-программа максимально приближена к традиционному празднованию Навруза. Она включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортсостязания, игры и ремесла.

Любой зритель трансляции сможет совершить виртуальное путешествие в страны и регионы РФ, где празднуют Навруз. Гости мероприятия поделятся своими историями празднования. Зрители увидят национальные танцы и изучат искусство борьбы на поясах, а шеф-повара научат каждого желающего готовить узбекский плов, выпечку и иные национальные блюда.

Концертная программа «Здравствуй, Навруз» соберет на одной сцене творческие коллективы диаспор столицы и популярных исполнителей.

Навруз является самым древним народным праздником на Земле и символизирует наступление весны, обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. Навруз в переводе с фарси означает «новый день», а его Символ - солнце.

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