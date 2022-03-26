В Москве стартовала ежегодная акция "Ночь театров". Торжественное открытие юбилейной акции состоялось в "Геликон-опере", передает ТАСС.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Сегодня мы открываем нашу традиционную акцию "Ночь театров", которая в этом году десятая по счету. Акция приурочена к тому, что 27 марта отмечается всемирный день театров. И мы, конечно, являемся частью этой театральной вселенной", – заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он отметил, что в настоящий момент уже завершилась детская программа. Она оказалась весьма востребована у участников акции.

Кибовский назвал "Ночь театров" уникальной возможностью посетить мастер-классы, лекции и пообщаться с деятелями искусства.

Уточняется, что в 2022 году акция проходит в онлайн и офлайн форматах. По словам Кибовского, билеты во время онлайн-регистрации на очные мероприятия закончились всего за час.

"Изначально мы подготовили довольно большой объем билетов для офлайн зрителей. Из-за того, что зрители довольно быстро разобрали билеты, то мы даже добавили немного билетов", – пояснил руководитель департамента культуры Москвы.

Он добавил, что в общей сложности на офлайн программу зарегистрировались 15 тысяч человек. Акция "Ночь театров" проходит более чем на 80 культурных площадках города, где запланированы порядка 1,5 тысячи мероприятий.