Организаторы Park Live в Москве сообщили о невозможности проведения фестиваля

«Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», - говорится в сообщении.