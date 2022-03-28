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1 час назад

Фестиваль Park Live в Москве в этом году не состоится

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 2

Фестиваль Park Live в Москве переносится на 2023 год. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы Park Live в Москве сообщили о невозможности проведения фестиваля
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», - говорится в сообщении.

При благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году, уточняется в публикации.

«Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023-й», - говорится в материале.

Желающие сдать билеты могут сделать это до 1 июня 2022 года, добавляют организаторы фестиваля.

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