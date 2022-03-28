Организаторы Park Live в Москве сообщили о невозможности проведения фестиваля

Фестиваль Park Live в Москве переносится на 2023 год. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», - говорится в сообщении.
При благоприятном стечении обстоятельств некоторые артисты намерены выступить на фестивале в следующем году, уточняется в публикации.
«Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023-й», - говорится в материале.
Желающие сдать билеты могут сделать это до 1 июня 2022 года, добавляют организаторы фестиваля.