Ветер в Москве повалил десятки деревьев

Сильный ветер в Москве повалил 35 деревьев и повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
«По состоянию на 18:00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», - сказано в сообщении.
В работах задействованы бригады специалистов и спецтехника.
Власти столицы предупреждают, что непогода с порывами ветра до 20-25 м/с сохранится в субботу и воскресенье в течение всего дня.
Горожан и гостей мегаполиса просят быть предельно внимательными на улице.
Сегодня в Москве начала стремительно меняться погода. В отдельных районах прошел мелкий град и мокрый снег, а также усилился ветер. В некоторых районах мегаполиса упали деревья, а также были сорваны листы железа с кровли.