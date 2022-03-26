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32 минуты назад

Ветер в Москве повалил десятки деревьев

Елена Прошина

Сильный ветер в Москве повалил 35 деревьев и повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ветер в Москве повалил десятки деревьев
Фото: кадр видеокадр видео

«По состоянию на 18:00, сильным ветром повалено 35 деревьев, есть поврежденные автомобили. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», - сказано в сообщении.

В работах задействованы бригады специалистов и спецтехника.

Власти столицы предупреждают, что непогода с порывами ветра до 20-25 м/с сохранится в субботу и воскресенье в течение всего дня.

Горожан и гостей мегаполиса просят быть предельно внимательными на улице.

Сегодня в Москве начала стремительно меняться погода. В отдельных районах прошел мелкий град и мокрый снег, а также усилился ветер. В некоторых районах мегаполиса упали деревья, а также были сорваны листы железа с кровли.

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