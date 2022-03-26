Москвичам рассказали, когда в столицу вернется весна

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, на какой срок в московский регион придет холодная погода. По его словам, в воскресенье столицу ждет снег, последние дни марта будут холодными. Однако весна уйдет всего на неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По прогнозу, снег ожидается в субботу и воскресенье, когда температура понизится ночью до отрицательных значений. Днем она будет близка к нулю.

«Это небольшое отступление весны, на неделю. Аномалией это назвать было бы кощунством», - сказал синоптик.

По его словам, перебой с приходом весны - это «нормальный, естественный процесс».

Снег, который выпадет в выходные, быстро растает, поэтому настоящей зимы в Москве не будет.