В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
43 минуты назад

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется весна

Елена Прошина

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, на какой срок в московский регион придет холодная погода. По его словам, в воскресенье столицу ждет снег, последние дни марта будут холодными. Однако весна уйдет всего на неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Москвичам рассказали, когда в столицу вернется весна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу, снег ожидается в субботу и воскресенье, когда температура понизится ночью до отрицательных значений. Днем она будет близка к нулю.

«Это небольшое отступление весны, на неделю. Аномалией это назвать было бы кощунством», - сказал синоптик.

По его словам, перебой с приходом весны - это «нормальный, естественный процесс».

Снег, который выпадет в выходные, быстро растает, поэтому настоящей зимы в Москве не будет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что тепло вернется в Москву не раньше середины апреля.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители