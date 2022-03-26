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8 минут назад

Собянин обратился к москвичам из-за непогоды

Илья Родин

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что на Москву надвигается непогода. Он призвал жителей города к осторожности. Об этом пишет «Российская газета».

Собянин обратился к москвичам из-за непогоды
Фото: ТАССТАСС

«В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны», - предупредил Собянин.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ранее ТАСС, что в ближайшее время москвичам не следует надеяться на хорошую погоду.

«В начале следующей недели антициклона такого не будет, температура прогнозируется вот такая: ночные температуры небольшие отрицательные значения. В понедельник холодная погода и 28, и 29 [числа] температура около и даже на 1 градус ниже нормы. Вот в понедельник ночные температуры - минус 5-10, днем около нуля», - пояснил он.

Возвращение теплой погоды, по его словам, следует ожидать «не раньше середины апреля».

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Сергей Собянин,
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