Собянин обратился к москвичам из-за непогоды

«В начале следующей недели антициклона такого не будет, температура прогнозируется вот такая: ночные температуры небольшие отрицательные значения. В понедельник холодная погода и 28, и 29 [числа] температура около и даже на 1 градус ниже нормы. Вот в понедельник ночные температуры - минус 5-10, днем около нуля», - пояснил он.