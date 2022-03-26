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6 минут назад

Стало известно, когда в Москву вернется тепло

Майк Габриелян

Тепло вернется в Москву не раньше середины апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Фото: Александр Щербак / ТАССАлександр Щербак / ТАСС

По его прогнозу, на предстоящей неделе температура будет держаться около 0 градусов, ночью возможны заморозки.

«В понедельник холодная погода и 28, и 29 (числа) температура около и даже на один градус ниже нормы. Ночные температуры — минус 5-10, днем около нуля», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что позже погода в Москве улучшится, начнется постепенное потепление. Но настоящая солнечная весенняя погода вернется не раньше середины апреля.

Ранее в Росгидромете рассказали, какой будет погода весной.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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