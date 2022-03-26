Стало известно, когда в Москву вернется тепло

Тепло вернется в Москву не раньше середины апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Фото: Александр Щербак / ТАСС Александр Щербак / ТАСС

По его прогнозу, на предстоящей неделе температура будет держаться около 0 градусов, ночью возможны заморозки.

«В понедельник холодная погода и 28, и 29 (числа) температура около и даже на один градус ниже нормы. Ночные температуры — минус 5-10, днем около нуля», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что позже погода в Москве улучшится, начнется постепенное потепление. Но настоящая солнечная весенняя погода вернется не раньше середины апреля.