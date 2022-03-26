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22 минуты назад

В сети нашли изображение Москвы из будущего

МослентаМослента

Изображение Москвы из будущего увидели россияне в опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва» картине российского художника Михаила Колесникова. Обозначенная в подписи к ней дата вызвала споры пользователей сети.

В сети нашли изображение Москвы из будущего
Фото: Художник Михаил КолесниковХудожник Михаил Колесников

«Михаил Колесников, "Новокузнецкая улица. Весна", 1973», — написал автор поста.

Один из юзеров обратил внимание на технику исполнения картины: по его мнению, в 1973-м художники такой еще не владели. Другой нашел на картине автомобиль, который начали выпускать тремя годами позднее.

«Кажется, художник заглянул в будущее», — поделился мыслями он.

«Если присмотреться, в нижнем правом углу картины обозначен год: 2002», — написала особенно внимательная участница дискуссии.

Вскоре к беседе в сети присоединился и автор.

«Работа действительно написана в 2002-м. Авто — это желтая "шестерка" моего брата. А 1973-й — год моего рождения», — объяснил он.

Пользователи поблагодарили Колесникова за внесение ясности и за прекрасную работу, вызвавшую у большинства приятную ностальгию.

«Насколько все-таки рисунки атмосфернее и жизненнее фото...» — заметила одна из подписчиц канала.

«Зеленое здание — это бывшая московская прокуратура. За деревьями виднеется многоэтажка, на первом этаже которой был хозяйственный магазин и "Радиотехника", в этом же доме снимались некоторые сцены "Ивана Васильевича"», — поделился знаниями россиянин.

Ранее советская картина с изображением весны вызвала у россиян ностальгию.

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