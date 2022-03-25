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45 минут назад

На вокзалах Москвы, МЦД и МЦК отключат подсветку в рамках экоакции «Час Земли»

РИАМОРИАМО

Московская железная дорога присоединится к ежегодной экологической акции «Час Земли», сообщает пресс-служба МЖД.В субботу с 20:30 до 21:30 на вокзалах Москвы, МЦД и МЦК будет отключена архитектурно-художественная подсветка.

На вокзалах Москвы временно отключат подсветку
Фото: © РИАМО, Герман Иванов© РИАМО, Герман Иванов

К акции присоединятся Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский, Ленинградский и Восточный вокзалы, ТПУ МЦК Лужники и Кутузовская, а также станции МЦД Подольск, Царицыно, Славянский бульвар, Баковка, Окружная, Стрешнево, Новохохловская, Остафьево, Санино, Апрелевка и Внуково.

Ожидается, что экономия превысит 300 кВт.

«Час Земли» проводится ежегодно с 2007 года. Акция призвана привлечь внимание к проблемам изменения климата и нерационального использования энергетических ресурсов.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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