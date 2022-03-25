Анонсирован самый масштабный джазовый проект Москвы

"В год столетия российского джаза мы будем проводить, пожалуй, один из самых масштабных джазовых проектов за всю историю отечественного джаза - Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках, четыре из которых - свободные для посещения, выступят более 700 артистов", - привели в пресс-службе слова маэстро Бутмана.