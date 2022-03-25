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20 минут назад

Игорь Бутман впервые проведет Московский джазовый фестиваль

ТАССТАСС

Московский джазовый фестиваль впервые пройдет в столице с 13 по 19 июня. Он будет посвящен столетию отечественного джаза и будет включать Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Фонда поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

Анонсирован самый масштабный джазовый проект Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В год столетия российского джаза мы будем проводить, пожалуй, один из самых масштабных джазовых проектов за всю историю отечественного джаза - Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках, четыре из которых - свободные для посещения, выступят более 700 артистов", - привели в пресс-службе слова маэстро Бутмана.

Площадками фестиваля станут Московский международный Дом музыки, зал и парк "Зарядье", ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парк искусств "Музеон" и сад "Эрмитаж".

Помимо признанных звезд джаза, на сцену смогут выйти 100 лучших молодежных коллективов страны. Заявки на участие в конкурсе от студенческих и профессиональных камерных ансамблей и джаз-оркестров принимаются на сайте фестиваля до 11 апреля. Победителям отбора организаторы оплатят расходы на проезд и проживание на время участия в фестивале.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Новости Москвы,Игорь Бутман,ВДНХ,Эрмитаж,
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