Названы сроки запуска трассы Москва – Казань

Первый участок новой платной трассы, пока известной под индексом М-12, откроется в середине лета. Как сообщает «Российская Газета», отрезок дороги протяженностью 23 километров пройдет от ЦКАДа до А108 (Большое бетонное кольцо) в Орехово-Зуево. Полностью федеральную трассу планируют открыть в 2024 году. Она пройдет через пять регионов и значительно сократит время в пути от Москвы до Казани – с нынешних 12 до 6,5 часа.

Фото: автодор автодор

По словам председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко, который посетил стройку, движение автомобилей на первом отрезке магистрали запустят 15 июля. Сейчас почти на всем протяжении 23-километрового отрезка подготовлено земляное полотно, а на 12 километрах завершена укладка асфальтобетона. Рабочие занимаются установкой очистных сооружений, следом появятся первые мачты освещения.

«Санкции на строительство автодороги не повлияли», -- сказал Петушенко. Все материалы имеются в наличии, как и строительная техника, которая была закуплена заблаговременно. С дорожными камерами и устройствами оплаты наблюдаются «некоторые проблемы», однако они будут решены, заверил глава

Основной маршрут будущей трассы пройдет от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Она позволит разгрузить бесплатную магистраль М-7 «Волга», которая проходит до Уфы, а также сократить время в пути от Москвы до Татарстана почти вдвое.