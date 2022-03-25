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37 минут назад

Объявлены сроки запуска первого участка платной трассы Москва – Казань

Motor.ruMotor.ru

Первый участок новой платной трассы, пока известной под индексом М-12, откроется в середине лета. Как сообщает «Российская Газета», отрезок дороги протяженностью 23 километров пройдет от ЦКАДа до А108 (Большое бетонное кольцо) в Орехово-Зуево. Полностью федеральную трассу планируют открыть в 2024 году. Она пройдет через пять регионов и значительно сократит время в пути от Москвы до Казани – с нынешних 12 до 6,5 часа.

Названы сроки запуска трассы Москва – Казань
Фото: автодоравтодор

По словам председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко, который посетил стройку, движение автомобилей на первом отрезке магистрали запустят 15 июля. Сейчас почти на всем протяжении 23-километрового отрезка подготовлено земляное полотно, а на 12 километрах завершена укладка асфальтобетона. Рабочие занимаются установкой очистных сооружений, следом появятся первые мачты освещения.

«Санкции на строительство автодороги не повлияли», -- сказал Петушенко. Все материалы имеются в наличии, как и строительная техника, которая была закуплена заблаговременно. С дорожными камерами и устройствами оплаты наблюдаются «некоторые проблемы», однако они будут решены, заверил глава

Основной маршрут будущей трассы пройдет от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Она позволит разгрузить бесплатную магистраль М-7 «Волга», которая проходит до Уфы, а также сократить время в пути от Москвы до Татарстана почти вдвое.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить около 128 миллиардов рублей на строительство федеральных трасс.

Сообщалось, что большая часть средств будет потрачена на М-12.

Новости Москвы,Вячеслав Петушенко,Михаил Мишустин,Автодор,Правительство РФ,
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