В начале апреля Мосприрода проведет акцию по "строительству жилья" для пернатых

Свыше 200 искусственных гнездовий развесят на природных территориях Москвы к Международному дню птиц с 1 по 3 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"С 1 по 3 апреля Мосприрода проведет акцию по "строительству жилья" для пернатых, приуроченную к Международному дню птиц и масштабной природоохранной акции "Каждому пернатому доступное жилье". В течение трех дней специалисты построят новые или вернут на место отремонтированные более 200 "квартир" для пернатых. В прошлом году в рамках акции было развешено более 150 искусственных гнездовий", - говорится в сообщении.

Искусственные гнездовья развешивают там, где произрастают молодые деревья и есть дефицит естественных дупел. Все желающие также могут принять участие в акции и принести свои именные скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищухи. После того, как домики развесят на деревьях, специалисты Мосприроды начинают за ними наблюдать и фиксируют, какие птицы заселили жилье, когда у них появится потомство, когда птенцы начнут выбираться из гнезда.