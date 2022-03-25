В Москве пройдут бесплатные онлайн-лекции по истории российского предпринимательства

Бесплатные онлайн-лекции по истории российского предпринимательства «Поставщики: история в лицах» пройдут на странице проекта с 28 марта по 18 апреля.

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Об этом сообщает НСН.

Слушателям в прямом эфире расскажут об истоках развития малого и крупного предпринимательства, а также познакомят с фактами из жизни купцов XVII—XX веков, рассказал Иван Щербаков, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Прямые эфиры будут проходить два раза в неделю.