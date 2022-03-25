Москва подготовилась к непогоде

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"Из-за прогнозируемого ухудшения погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, под особым контролем в городе находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. В местах возможного скопления воды будет организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток".

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. <…> Согласно прогнозам синоптиков, с субботы, 26 марта, до вторника, 29 марта, в столице ожидаются дождь, снег, порывы ветра до 20 м/с", - добавили в пресс-службе.