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1 час назад

Летняя пассажирская навигация откроется на Москве-реке 24 апреля

Москва24Москва24

Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Росморречфлота.

Летний сезон пассажирской навигации на Москва-реке откроется в апреле
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

В прошлом году летнюю навигацию также запустили 24 апреля. Старт состоялся на Северном речном вокзале после реконструкции его здания.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации. По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевскую, Котельническую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Крымскую, а также набережные Северного речного вокзала.

Московские ЗАГСы 30 апреля запустят свадебный круиз. В этот день торжественные церемонии заключения брака впервые пройдут на воде. Свадебный маршрут начнется от причала "Гостиница "Украина", пройдет вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Росморречфлот,
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