Летний сезон пассажирской навигации на Москва-реке откроется в апреле

Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление Росморречфлота.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году летнюю навигацию также запустили 24 апреля. Старт состоялся на Северном речном вокзале после реконструкции его здания.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты начали подготовку набережных Москвы к открытию навигации. По его словам, всего планируется провести очистку и ремонт 78 набережных, в том числе Кремлевскую, Котельническую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Крымскую, а также набережные Северного речного вокзала.