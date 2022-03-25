Весь московский общественный транспорт зазвучит в унисон

Столичное метро легко узнается по символу - красной букве "М", по характерному запаху. Наземный транспорт - по характерному рисунку в виде волны на бортах автобусов и трамваев. Теперь у столичного транспорта будет и свой звуковой образ.
Как сообщает Telegram-канал московского департамента транспорта, создание звукового образа упростит восприятие информации. Свои варианты узнаваемой мелодии транспорта будут предлагать музыканты. Доверят выбор жителям города.
"Скоро мы запустим новое аудиооформление - единое для всего Московского транспорта. Услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания. Аудио добавится к объявлениям, звонкам в колл-центры, брендовым видеороликам и многому другому", - сообщает заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Как считают транспортники, благодаря особенной мелодии, важные сообщения не потеряются в общем потоке информации - звук станет частью бренда "Московский транспорт".