В Москву приехала выставка-ярмарка «Любимая Индия»

Передвижная выставка-ярмарка «Любимая Индия» продолжает путешествие по России. Очередная остановка – Москва. Ткани, украшения и другие товары все желающие могут приобрести в одном из торговых центров столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Индийские предприниматели представили в Москве сотни товаров – медицинские препараты, разнообразную косметику, включая традиционную, с натуральными компонентами, ювелирную продукцию.

«Индия богата натуральными минералами, поэтому возим натуральные камни, народ в России ценит натуральные камни, поэтому пользуются спросом индийские украшения. По моему мнению, российский менталитет любит индийскую культуру, любят этот индийский колорит, потому что все выросли на индийских фильмах, мы прекрасно об этом знаем», – сказала Екатерина Рана, представитель компании-участницы ярмарки.

Узнать больше о восточной кухне на выставке также смогли все желающие. На ярмарке представлены сухофрукты, рис, чаи, сладости, приправы – выбор из десятков сортов. У многих специй – лечебные свойства.

Выставка работает не первый год и уже побывала в Иркутске, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Покупатели там смогли познакомиться и с товарами, и с культурой Индии.

Певцы и танцоры создают праздничную атмосферу. Бизнес-процессы развивают свои специалисты, например из Федерации Индийской экспортной организации.

«Мы помогаем малым предприятиям Индии выйти со своей продукцией на международный рынок. Мы работаем при поддержке нашего правительства. Без поддержки малым предприятиям не под силу выйти на международный рынок, поскольку это довольно трудоемко и затратно. Им нужна сторонняя помощь и поддержка», – подчеркнул Сушил Кумар, исполнительный директор Федерации Индийской экспортной организации (FIEO).