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43 минуты назад

В Зеленограде здание развлекательного комплекса реконструируют под центр соцобслуживания

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Объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, также он соответствует городской госпрограмме «Социальная поддержка жителей Москвы».

РК "Аквапарк" в Зеленограде реконструируют в центр социального обслуживания
Фото:  портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: город Зеленоград, между городским прудом и 4-м микрорайоном.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по результатам внесения изменений в ПЗЗ на рассматриваемом земельном участке площадью 2,2 гектара разрешено провести капитальный ремонт здания развлекательного комплекса «Аквапарк» для перепрофилирования в Центр социального обслуживания «Зеленоградский». Здесь также планируется разместить филиал ГБУ г.Москвы «Зеленый город», а также Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».

Планируется выполнить мероприятия по благоустройству: здесь будут созданы парковочные карманы на 129 машино-мест, автостоянка для автобусов, игровые и спортивные площадки, зона психологической разгрузки, амфитеатр на 840 мест, колясочная, велопарковка и так далее. Также планируется оптимизировать транспортную схему – создать дополнительные въезды/выезды, проезжую часть вокруг здания и так далее.

Объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, также он соответствует городской госпрограмме «Социальная поддержка жителей Москвы».

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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