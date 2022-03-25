Парки Москвы в 2021 году посетили около 99,1 млн человек

Количество посетителей парков Москвы в 2021 году увеличилось. Всего зоны отдыха посетили 99,1 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Как значится в графиках, приведенных в публикации, за 2021 год парки Москвы посетило 99,1 млн человек, а в 2020 году их было 71,4 млн человек.
"Ровно два года назад, 25 марта 2020 года, мы приняли тяжелое решение о приостановлении работы библиотек, культурных центров и кинотеатров. Было запрещено проведение культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились вновь. Но целых два года московская культура прожила в тисках COVID-19", - написал мэр.
Он добавил, что власти Москвы помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей" и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. Более 9,7 млрд бюджетных рублей было направлено на выплату заработной платы и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров.
"В кратчайшие сроки московская культура перешла в онлайн. Миллионы запертых дома людей смогли скоротать вынужденный досуг за просмотром виртуальных выставок, концертов и спектаклей", - написал мэр.
Всего за 2020-2021 годы было проведено в онлайн-формате 41 тыс. выставок, спектаклей, концертов. Эти мероприятия посетили 26 млн человек.