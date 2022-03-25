Парки Москвы в 2021 году посетили около 99,1 млн человек

"Ровно два года назад, 25 марта 2020 года, мы приняли тяжелое решение о приостановлении работы библиотек, культурных центров и кинотеатров. Было запрещено проведение культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились вновь. Но целых два года московская культура прожила в тисках COVID-19", - написал мэр.