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25 минут назад

Парки Москвы в 2021 году посетили около 99,1 млн человек

ТАССТАСС

Количество посетителей парков Москвы в 2021 году увеличилось. Всего зоны отдыха посетили 99,1 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Парки Москвы в 2021 году посетили около 99,1 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как значится в графиках, приведенных в публикации, за 2021 год парки Москвы посетило 99,1 млн человек, а в 2020 году их было 71,4 млн человек.

"Ровно два года назад, 25 марта 2020 года, мы приняли тяжелое решение о приостановлении работы библиотек, культурных центров и кинотеатров. Было запрещено проведение культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились вновь. Но целых два года московская культура прожила в тисках COVID-19", - написал мэр.

Он добавил, что власти Москвы помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей" и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. Более 9,7 млрд бюджетных рублей было направлено на выплату заработной платы и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров.

"В кратчайшие сроки московская культура перешла в онлайн. Миллионы запертых дома людей смогли скоротать вынужденный досуг за просмотром виртуальных выставок, концертов и спектаклей", - написал мэр.

Всего за 2020-2021 годы было проведено в онлайн-формате 41 тыс. выставок, спектаклей, концертов. Эти мероприятия посетили 26 млн человек.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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