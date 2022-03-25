Более 200 питомцев вернулись к своим хозяевам или нашли новых, благодаря сервису поиска животных на mos.ru

Жители Москвы опубликовали более 1,5 тыс. объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru. Более 200 питомцев вернулись к своим хозяевам или нашли новых.
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города.
«Так, с момента начала работы сервиса уже удалось найти 102 кошки и 111 собак. Просматривать размещённые объявления могут все желающие, а чтобы создавать новые и видеть контакты авторов, понадобится регистрация на mos.ru», — рассказала заместитель главы департамента информационных технологий города Марина Тавадзе.
Как отмечается, сервис работает с декабря 2020 года.