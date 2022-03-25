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1 час назад

В Москве рассказали о работе сервиса на mos.ru по поиску пропавших животных

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Жители Москвы опубликовали более 1,5 тыс. объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru. Более 200 питомцев вернулись к своим хозяевам или нашли новых.

Более 200 питомцев вернулись к своим хозяевам или нашли новых, благодаря сервису поиска животных на mos.ru
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

«Так, с момента начала работы сервиса уже удалось найти 102 кошки и 111 собак. Просматривать размещённые объявления могут все желающие, а чтобы создавать новые и видеть контакты авторов, понадобится регистрация на mos.ru», — рассказала заместитель главы департамента информационных технологий города Марина Тавадзе.

Как отмечается, сервис работает с декабря 2020 года.

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