В Москве ожидаются небольшой снег и гололедица

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до 0 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с, порывы могут достигать 17-22 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 5 до 0 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза.