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32 минуты назад

Собянин объявил о строительстве станции «Митьково» на МЦД-3

runews24.rurunews24.ru

Сергей Собянин сообщил, что с "Митьково" будет осуществляться пересадка на станцию "Сокольническая" красной линии, на строящуюся станцию БКЛ, и на наземные маршруты.

Собянин объявил о строительстве станции «Митьково» на МЦД-3
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МЦД должны соединить Москву с ближайшим Подмосковьем. МЦД-1 "Одинцово — Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино — Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км заработали 21 ноября 2019 года.

В планах запуск еще трех диаметров: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово до конца 2024 года.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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