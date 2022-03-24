Собянин объявил о строительстве станции «Митьково» на МЦД-3

Сергей Собянин сообщил, что с "Митьково" будет осуществляться пересадка на станцию "Сокольническая" красной линии, на строящуюся станцию БКЛ, и на наземные маршруты.

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МЦД должны соединить Москву с ближайшим Подмосковьем. МЦД-1 "Одинцово — Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино — Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км заработали 21 ноября 2019 года.