Москвичей предупредили о «синоптической драме»

На выходных в Москве разыграется «синоптическая драма»: в субботу выпадет более 20% осадков за весь март, в воскресенье ожидается сильный ветер и гололед. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

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По его словам, в пятницу в столичный регион на смену «установившейся по-весеннему комфортной погоде» придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

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«Однако синоптическая драма разыграется в выходные. В субботу из-за активного североатлантического циклона ветер и осадки усилятся, зарядят обложные дожди, к исходу дня переходящие вперемешку с мокрым снегом — выпадет до шести-восьми миллиметров или чуть более 1/5 части всего лимита марта, который оказался на редкость засушливым. Ночная температура не будет превышать пяти градусов, дневная составит от плюс двух до плюс семи», — сказал Тишковец.

В воскресенье же нагрянет зима, ожидаются мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17-22 метров в секунду, гололедными явлениями и резким понижением температуры, отметил синоптик.

«Под утро ударят морозы до минус пяти градусов, днем — не выше минус четырех-плюс одного. Автомобилисты уже в ночь с субботы на воскресенье рискуют попасть на гололедицу толщиной от 0,5 до 3 миллиметров. При таких жестких минимумах погоды вероятны сбои в авиасообщении», — добавил Тишковец.

Он также подчеркнул, что в последнюю неделю марта улучшения погоды ждать не стоит, поскольку определять ее будут циклоны из Северной Атлантики.

«Особое внимание стоит обратить на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки — до 724, после чего опять начнется стремительный рост», — предупредил синоптик.