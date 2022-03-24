Выставка о героях военной спецоперации на Украине открылась в столичном Музее Победы

В столичном Музее Победы открылась выставках о героях спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба московского регионального отделения "Единой России".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выставку "Герои Донбасса" торжественно открыл председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, необходимо как можно больше говорить о героях.

"В то время, когда информационное пространство наполнено вымыслами и фейками про очередных "призраков Киева", наш долг говорить правду: про тех парней из Москвы, из Подмосковья, из Саратова и Читы, из Махачкалы и Уфы, кто, рискуя жизнью, защищает право Донбасса на мир", – подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что герои Донбасса – реальные люди, а не мифические солдаты. Именно это, отметил Картаполов, хочет показать выставка.

"Они разные, но их объединяет главное: на их плечах огромная ответственность за страну. И они несут ее с честью", – сказал Картаполов.

Депутат Мосгордумы, координатор партийного проекта "Историческая память" в Москве Евгений Герасимов отметил, что события Второй мировой войны отдаются эхом взрывов на Украине и Донбассе.

"Диктатуру националистов, готовых унижать и уничтожать своих же граждан только за то, что они говорят на родном языке, необходимо остановить. Поэтому так важно рассказывать правду о героях Донбасса", – сказал Герасимов.

С 2020 года московское отделение "Единой России" проводит акцию "Имена Героев". В рамках проекта на улицах столицы, в парках и на стенах зданий были размещены информационные баннеры о Героях России и Героях Советского Союза времен ВОВ, Афганистана и Сирии.