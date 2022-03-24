Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

В субботу, 26 марта, в Москве атмосферное давление упадет на 17–20 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По его словам, давление окажется в диапазоне 732 миллиметров ртутного столба.

Синоптик отметил, что в субботу в столице ожидаются осадки, гололедица и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

"Эта ситуация продолжится и в воскресенье. Ожидается порывистый ветер уже до 22 метров в секунду. Эта проблема ветра должна привлекать очень большое внимание москвичей, потому что это по-настоящему сильный ветер", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в воскресенье ожидается метель. При этом непогода сохранится в Москве до конца месяца.