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1 час назад

Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления в субботу

Москва24Москва24

В субботу, 26 марта, в Москве атмосферное давление упадет на 17–20 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По его словам, давление окажется в диапазоне 732 миллиметров ртутного столба.

Синоптик отметил, что в субботу в столице ожидаются осадки, гололедица и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

"Эта ситуация продолжится и в воскресенье. Ожидается порывистый ветер уже до 22 метров в секунду. Эта проблема ветра должна привлекать очень большое внимание москвичей, потому что это по-настоящему сильный ветер", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в воскресенье ожидается метель. При этом непогода сохранится в Москве до конца месяца.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о зимней погоде на следующей неделе. По ее словам, в выходные температура понизится до слабоотрицательных значений. Специалист предупредила, что с 27 по 29 марта может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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