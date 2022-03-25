В Москве плату за аренду предоставленных без торгов земельных участков не повысят до 2023 года

Эта мера поддержки позволит им вложить высвободившиеся средства в реализацию своих проектов.

Для столичных инвесторов зафиксируют процент за использование рассрочки по платежам при оформлении земли под строительство. Вместо новой ключевой 20-процентной ставки Центробанка до конца года они продолжат платить 9,5 процента. Такое решение принял Сергей Собянин, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Мэр Москвы принял решение не привязывать процент за пользование рассрочкой по платежам арендаторов и собственников земельных участков к действующей ключевой ставке Центрального банка России и заморозить его на прежнем уровне — 9,5 процента. Это серьезная мера поддержки для инвесторов, которые смогут вложить высвободившиеся средства в реализацию своих проектов. Приняли ее после ряда встреч и переговоров с представителями отрасли», — отметил он.

По словам Владимира Ефимова, инвесторы могут получить рассрочку до шести лет по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления земельного участка, вида разрешенного использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также в случае предоставления земли для завершения строительства.

«Любой из этих вариантов предполагает уплату процентов, размер которых привязан к ключевой ставке Центрального банка. Для собственников земельных участков при смене вида их разрешенного использования начисляемый процент равен этой ставке, а для арендаторов — выше на три процентных пункта. Сейчас ставка Центробанка составляет 20 процентов годовых, и ее использование в платежах за рассрочку легло бы на инвесторов тяжелым бременем», — отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.