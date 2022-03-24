«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из‑за гололедицы

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать с 21 часа четверга до 9 часов 25 марта.

Такой же уровень опасности действует в Рязанской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях.