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6 часов назад

Второй вестибюль станции метро Окружная могут открыть в следующем году

ТАССТАССиещё 3

Северный вестибюль станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена планируется открыть в 2023 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Второй вестибюль станции метро Окружная могут открыть в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Почти на 80% готовы основные конструкции нового вестибюля станции Окружная Люблинско-Дмитровской линии метро, согласно графику монолитные работы завершат в начале лета. Открытие северного вестибюля запланировано на 2023 год", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что новый вестибюль будет связан со станцией тремя эскалаторами, к монтажу которых планируется приступить в конце апреля. На сегодняшний день в наклонном ходе уже установлены специальные металлоконструкции - фермы. В дальнейшем произведут сборку и выверку секций эскалаторов длиной 108 м.

В пресс-службе департамента строительства Москвы уточнили, что новый вестибюль интегрируют в транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит одноименные станции Московского центрального кольца (МЦК) и первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1).

"Вестибюль будет иметь выходы на обе стороны Локомотивного проезда. Один выведет к пересечению 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов, второй интегрируют с новой платформой станции Окружная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1)", - добавили там.

По данным пресс-службы АО "Мосметрострой", в вестибюле также готовы водозащитные зонты - элементы архитектурной отделки, применяемые при строительстве станций глубокого заложения. Они размещаются в верхней части свода эскалаторных и станционных тоннелей.

Параллельно ведется отделка служебных помещений, остекление металлоконструкций и подготовка к монтажу инженерных систем. Отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля начнутся в середине апреля.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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