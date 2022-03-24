Неопознанные объекты в небе над Москвой сняли на видео

Москвич рассказал, что неоднократно замечал неопознанные объекты в небе. История мужчины, заинтересовавшая россиян, была выложена в группу «Чертаново» во «ВКонтакте»
По словам очевидца, в последний раз объект залетел в облака, а потом вынырнул из них.
«Наблюдаю такое явление над Битцей не в первый раз. А в начале марта заснял несколько объектов, висевших на том же месте примерно полчаса, отметил на карте их примерное местоположение. Качество не очень, зеркалка десятилетней давности», — отметил очевидец.