Сезонная вакцинация животных стартовала в московских приютах

"В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", - приводятся слова главы департамента Вячеслава Торсунова.

Предварительно животных обрабатывают от паразитов, после чего через 7-14 дней вводится первый компонент вакцины, а спустя 21 день - второй. После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем.

В Москве работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Они открыты для всех желающих, познакомиться с питомцами можно без записи, но с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах. Найти четвероногого друга можно также с помощью специального онлайн-каталога. Фотографии и истории животных опубликованы также на странице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в социальной сети ВКонтакте.