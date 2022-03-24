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37 минут назад

Сезонная вакцинация животных стартовала в московских приютах

ТАССТАСС

Сезонная вакцинация бесхозяйных животных началась в приютах Москвы. Профилактика заболеваний проводится в три этапа, сообщила в четверг пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Сезонная вакцинация животных стартовала в московских приютах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В приютах ежегодно проводится плановая вакцинация собак и кошек. Это необходимо, чтобы у животных выработался иммунитет к широкому спектру заболеваний, которые могут угрожать их здоровью. Подопечных приютов прививают специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций", - приводятся слова главы департамента Вячеслава Торсунова.

Предварительно животных обрабатывают от паразитов, после чего через 7-14 дней вводится первый компонент вакцины, а спустя 21 день - второй. После прививки животные приобретают высокую устойчивость к заболеваниям на ближайший год, после чего процедуру следует повторить. Антитела, вырабатывающиеся в результате вакцинации, моментально реагируют на атаки вирусов, убивая возбудителя. Привитые собаки и кошки не заболевают даже после близкого контакта с вирусоносителем.

В Москве работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Они открыты для всех желающих, познакомиться с питомцами можно без записи, но с собой нужно взять паспорт. Графики работы учреждений есть на их официальных сайтах. Найти четвероногого друга можно также с помощью специального онлайн-каталога. Фотографии и истории животных опубликованы также на странице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в социальной сети ВКонтакте.

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